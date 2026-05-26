В Комсомольске-на-Амуре горели бани, гаражи, бывший завод и баржа

Ещё один сложный пожар случился в районе улиц Мичурина и Докучаева. Там сначала загорелись дрова, доски и сухая растительность сразу несколькими очагами. Потом пламя по траве добралось до металлического контейнера, где на трёх квадратных метрах горели вещи и мебель. Одновременно огонь вспыхнул на территории соседнего автокооператива: в четырёх металлических гаражах загорелись вещи, инструменты и покрышки. Чтобы попасть внутрь, пожарным пришлось использовать бензорез.