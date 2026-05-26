В Комсомольске-на-Амуре горели бани, гаражи, бывший завод и баржа

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло, но пожарным скучать не пришлось. Подразделения пожарной охраны выезжали на 58 техногенных пожаров, семь из них случились в жилье. Ещё 10 раз огнеборцы тушили сухую растительность. Особенно тяжёлые сутки выдались для Комсомольска-на-Амуре: сразу несколько крупных возгораний вспыхнули в разных частях Города Юности.
В посёлке Победа огонь прошёлся по частному сектору. На двух участках загорелись две бани, рядом полыхала сухая трава. Ситуацию осложнял сильный ветер: при таком раскладе пламя могло быстро уйти дальше по постройкам и участкам. Пожарные сдержали распространение огня и справились с возгоранием за 2,5 часа. Пострадавших нет, причины пожара теперь выясняют дознаватели МЧС России.
Ещё один сложный пожар случился в районе улиц Мичурина и Докучаева. Там сначала загорелись дрова, доски и сухая растительность сразу несколькими очагами. Потом пламя по траве добралось до металлического контейнера, где на трёх квадратных метрах горели вещи и мебель. Одновременно огонь вспыхнул на территории соседнего автокооператива: в четырёх металлических гаражах загорелись вещи, инструменты и покрышки. Чтобы попасть внутрь, пожарным пришлось использовать бензорез.
Этот пожар мог закончиться куда опаснее. Из одного гаража бойцы вынесли шесть газовых баллонов, а ещё из одного оперативно эвакуировали легковой автомобиль. На борьбу с огнём ушло около трёх часов, обошлось без пострадавших. Причины возгорания также устанавливаются.
Горел в Комсомольске-на-Амуре и участок бывшего завода на улице Культурной. Между двумя производственными корпусами вспыхнули мешки с мусором, опилки и производственные отходы. Пожар ликвидировали за три часа.
Ещё один вызов поступил из микрорайона Менделеева: во время ремонтных работ загорелась плёнка отложений нефтепродукта в междонном пространстве баржи. Там площадь была небольшой — один квадратный метр, огонь потушили за 30 минут.