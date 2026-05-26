СК: На Сахалине рыбак погиб, запутавшись в собственных сетях

В Углегорском районе Сахалинской области 52-летний мужчина отправился на лодке проверять ранее установленные рыболовные сети. Во время осмотра он запутался в сетях, потерял равновесие и упал в воду. Самостоятельно выбраться мужчина не смог и утонул. Об этом в понедельник. 25 мая. сообщили в СУ СК России по Сахалинской области.
По данному факту организована доследственная проверка. Следователь провел осмотр тела погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. Обстоятельства произошедшего выясняются, говорится в сообщении.
Трое рыбаков, которые попали в шторм на Волге, в конце апреля утонули после того, как их лодка перевернулась. Тело одного из них нашли в тот же день на берегу Волги. Среди погибших оказался топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер.