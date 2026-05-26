В США мать троих детей пропала после встречи с ухажёром

В США многодетная мать согласилась переехать к новому возлюбленному и пропала без вести.

Источник: Аргументы и факты

Американка Энджел Уитакер, мать троих детей, пропала без вести после встречи с ухажером, сообщает New York Post.

Уитакер познакомилась с Дональдом Пеннингтоном, после чего между ними завязались романтические отношения. Мужчина предложил ей трудоустройство в штате Вирджиния, и вскоре они начали жить вместе. Однако через некоторое время семья Уитакер потеряла с ней связь, и её сестра была вынуждена подать заявление о её исчезновении.

На расследование данного дела повлияли показания бывшей девушки Пеннингтона, которая заявила, что он причастен к гибели Уитакер. Согласно её утверждениям, в ходе ссоры Пеннингтон, испытывая сильное раздражение от угроз со стороны своей подруги, задушил её. Затем он сфотографировал тело погибшей и продемонстрировал фотографии своей бывшей спутнице.

Стремясь скрыть следы преступления, он уничтожил телефон жертвы и, по словам свидетельницы, приобрёл мешки с бетоном и уехал в Вирджинию, где спрятал тело.

Пеннингтон был задержан, однако он отрицает свою вину. Три ребёнка Уитакер в возрасте 18, 17 и 12 лет остались без матери.

Ранее сообщалось, что в США мужчина убил свою супругу, а затем сделал предложение девушке, использовав обручальное кольцо погибшей.

