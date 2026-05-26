В Хабаровский край направили 70 авиапожарных из Бурятии

В Хабаровский край на ликвидацию лесных пожаров направили 70 парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны.
Как сообщили в ведомстве, группировку местных пожарных усилили специалисты из Республики Бурятия. За выходными совместными усилиями были уничтожены пятнадцать 15 лесных пожаров.
Сейчас ведут борьбу с огнем в местах 17-ти возгораний. Локализованы крупные очаги в Солнечном и Верхнебуреинском районах. Ликвидированы три пожара.
Причина большинства возгораний — нарушение безопасности гражданами. Лишь менее сорок процентов возникли в результате грозовой активности.
Всего задействовано 313 человек, 46 единиц техники. Действие высокого и чрезвычайного классов пожарной опасности сохранится в ближайшие дни.