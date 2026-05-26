Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровский край направили 70 авиапожарных из Бурятии

В Хабаровский край на ликвидацию лесных пожаров направили 70 парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны.

В Хабаровский край на ликвидацию лесных пожаров направили 70 парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны.

Как сообщили в ведомстве, группировку местных пожарных усилили специалисты из Республики Бурятия. За выходными совместными усилиями были уничтожены пятнадцать 15 лесных пожаров.

Сейчас ведут борьбу с огнем в местах 17-ти возгораний. Локализованы крупные очаги в Солнечном и Верхнебуреинском районах. Ликвидированы три пожара.

Причина большинства возгораний — нарушение безопасности гражданами. Лишь менее сорок процентов возникли в результате грозовой активности.

Всего задействовано 313 человек, 46 единиц техники. Действие высокого и чрезвычайного классов пожарной опасности сохранится в ближайшие дни.