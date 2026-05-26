На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту около 6000 метров

Выброс пепла вновь произошёл на камчатском вулкане Шивелуч, высота столба составила примерно 6000 метров над уровнем моря, сообщил руководитель вулканологической станции в посёлке Ключи Юрий Демянчук.
По его словам, активность исполина фиксируется каждый день.
«Выбросы происходят в ночное время или в пасмурную погоду, поэтому мы фиксируем их только по приборам», — отметил специалист, слова которого приводит ТАСС.
Демянчук обратил внимание, что в Ключах пеплопада не наблюдалось.
Напомним, 21 мая сообщалось, что в индонезийской провинции Восточная Ява произошло не менее четырёх новых извержений вулкана Семеру. В Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии отмечали, что во время одного из извержений столб пепла от исполина поднялся на высоту свыше 4500 метров над уровнем моря.