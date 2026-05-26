Скоро прорыв: волонтеры рассказали о новом приеме в поисках Усольцевых

В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» рассказали aif.ru, когда в тайге Красноярского края могут начаться масштабные поиски Усольцевых с привлечением большого количества волонтеров.
Накануне краевые спасатели вместе со следователями и волонтерами повторно выехали на место исчезновения семьи. На данный момент для поисков в первую очередь применяются беспилотники.
Представитель «ЛизаАлерт» Серафима Чооду сообщила, что дроны за два дня облетели порядка 337 км, было сделано 13533 фото, которые потом будут проанализированы нейросетью. Сейчас отрабатываются направления, которые не было возможности обследовать зимой из-за большого количества снега.
«На месте от организации работает координатор, связист, оператор БПЛА, аналитик и картограф. Что касается более обширных поисков… Сейчас в некоторых местах снег растаял, но в некоторых все ещё остаётся довольно глубоким. Решение о масштабных поисках будет вынесено по итогам выездов автономных групп, пока также ожидаем стабилизации погодной обстановки», — подытожила Чооду.
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в тайге Красноярского края 28 сентября 2025 года. В тот день они отправились в небольшое семейное путешествие к горе Буратинка недалеко от поселка Кутурчин и больше не вернулись. Их машина так и осталась стоять на окраине поселка, где они в последний раз ее оставили. За время их пропажи озвучивались разные версии исчезновения: от встречи с дикими зверями до побега в другую страну. Официальной, по информации местного СК, остается версия о несчастном случае.