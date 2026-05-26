Из больницы в Конго на фоне вспышки Эболы сбежали 25 пациентов

Не менее 25 больных сбежали из больницы в Конго во время карантина из-за вспышки Эболы.

Согласно информации, предоставленной агентством Reuters, не менее 25 больных совершили побег из медицинского учреждения в Конго в период введения карантинных мер в связи с распространением вируса Эболы.

По сообщениям агентства, также близкие пациентов неоднократно совершали нападения на больницу в провинции Итури, протестуя против запрета на вывоз тел умерших и утверждая, что заболевание является вымышленным.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявлял, что общее количество предполагаемых летальных исходов, связанных с текущей вспышкой лихорадки Эбола в Конго, достигло 220.

Ранее врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко назвал главную опасность нового штамма Эболы.