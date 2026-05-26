В Ачинске спасли мужчину из горящей квартиры

В Красноярском крае пожарные справились с 14 возгораниями за сутки. Обошлось без погибших и пострадавших. Одного человека удалось спасти из огня.
Это произошло в Ачинске, где загорелась квартира на четвертом этаже многоэтажки. Очаг возгорания оказался небольшим: всего пять квадратных метров. Звену газодымозащитников удалось спасти одного человека из горящего жилища. Предварительно, причиной произошедшего стала неосторожность при курении.
Утром 25 мая в поселке Урал Рыбинского округа вспыхнула баня вместе с пристройками. Огонь успел уничтожить ее и котельную, повредить гараж и кровлю жилого дома, а также автомобиль и трактор. В общей сложности пламя охватило 192 квадратных метра. Пожар тушили девять человек, включая сотрудников МЧС и добровольцев. Спасатели успели вытащить из огня семь баллонов с пропаном и один с кислородом. По предварительной версии, причиной возгорания стали нарушения правил пожарной безопасности при топке печи.
Среди других происшествий: в поселке Сохновка Назаровского округа из-за короткого замыкания вспыхнули хозпостройки на площади 70 квадратов. Погибли 30 кур и другая домашняя птица. С огнем боролись десять сотрудников МЧС с помощью трех спецмашин.