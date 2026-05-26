В Ачинске спасли мужчину из горящей квартиры

Утром 25 мая в поселке Урал Рыбинского округа вспыхнула баня вместе с пристройками. Огонь успел уничтожить ее и котельную, повредить гараж и кровлю жилого дома, а также автомобиль и трактор. В общей сложности пламя охватило 192 квадратных метра. Пожар тушили девять человек, включая сотрудников МЧС и добровольцев. Спасатели успели вытащить из огня семь баллонов с пропаном и один с кислородом. По предварительной версии, причиной возгорания стали нарушения правил пожарной безопасности при топке печи.