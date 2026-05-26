Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Филиппинах объявили о завершении операции на месте обрушения здания

Четыре человека погибли, 16 числятся пропавшими без вести, сообщили в администрации города Анхелес.

БАНГКОК, 26 мая. /ТАСС/. Власти Филиппин объявили о завершении спасательной операции на месте обрушения строящегося здания в городе Анхелес на севере республики. Об этом сообщил телеканал GMA News.

По словам руководителя пресс-службы городской администрации Джея Пелайо, под завалами спасатели не обнаружили выживших. «Решение [о завершении спасательной операции] было принято после того, как радиолокационная система показала отсутствие признаков жизни. Подтверждена гибель четырех человек, 16 по-прежнему числятся пропавшими без вести, 26 были спасены», — сказал он.

Обрушение недостроенного девятиэтажного здания произошло в ночь с 23 на 24 мая, под завалами оказались до 40 строительных рабочих. Порядка 10 человек смогли самостоятельно покинуть место инцидента. В результате происшествия пострадал находившийся в соседнем отеле турист из Малайзии, который позднее умер в результате полученных травм.