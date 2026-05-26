На Филиппинах объявили о завершении операции на месте обрушения здания

БАНГКОК, 26 мая. /ТАСС/. Власти Филиппин объявили о завершении спасательной операции на месте обрушения строящегося здания в городе Анхелес на севере республики. Об этом сообщил телеканал GMA News.
По словам руководителя пресс-службы городской администрации Джея Пелайо, под завалами спасатели не обнаружили выживших. «Решение [о завершении спасательной операции] было принято после того, как радиолокационная система показала отсутствие признаков жизни. Подтверждена гибель четырех человек, 16 по-прежнему числятся пропавшими без вести, 26 были спасены», — сказал он.
Обрушение недостроенного девятиэтажного здания произошло в ночь с 23 на 24 мая, под завалами оказались до 40 строительных рабочих. Порядка 10 человек смогли самостоятельно покинуть место инцидента. В результате происшествия пострадал находившийся в соседнем отеле турист из Малайзии, который позднее умер в результате полученных травм.