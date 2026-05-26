В Ленинградской области в деревне пропала девочка

В Ленинградской области в районе деревни Терпилицы Волосовского района были организованы поиски двухлетнего ребенка, местонахождение которого стало неизвестно с 25 мая. Информация о пропаже была распространена поисково-спасательным отрядом «Северо-Запад».
В ориентировке уточнялись приметы девочки: рост около 98 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. На момент исчезновения ребенок был одет в розово-фиолетовую куртку, серое платье, синие колготки и розовые кроссовки.
Позднее поисковые службы сообщили, что ребенок был найден живым, а операция по его розыску завершилась успешно.
