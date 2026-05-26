В Сумах во время воздушной тревоги прогремел взрыв

Взрыв произошёл в украинском городе Сумы на фоне воздушной тревоги, объявленной в этом населённом пункте, сообщили киевские СМИ.
Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, сирены звучат в отдельных районах Сумской области с 02:54 (местное время совпадает с московским).
Напомним, 25 мая стало известно о взрыве, прогремевшем в Одессе во время объявленной воздушной тревоги. При этом система предупреждения сработала в девяти регионах, в том числе в Одесской области.
