Житель Хабаровского края заплатил почти 1 млн рублей за 36 кг калуги

В Амурске суд взыскал с местного жителя 935 тысяч рублей за незаконное хранение 36,6 кг свежей калуги, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как установлено в суде, мужчина хранил пять частей свежей калуги и более килограмма икры. Ущерб, причиненный государству, оценен в 935 тысяч рублей.
— По иску природоохранного прокурора Амурским городским судом вынесено решение о взыскании с жителя города Амурска компенсации за незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов в полном объеме. Ущерб возмещен в федеральный бюджет, — сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
Напомним, житель Комсомольска-на-Амуре заплатит 850 тыс рублей за мешок с калугой.