Бизнесмена из Красноярского края наказали за халатность при установке памятника

Жительница Назарова еще в 2025 году договорилась с индивидуальным предпринимателем, что тот сделает и установит памятник на могиле ее родственника. Сооружение представляло собой надгробную плиту с гравировкой и оформленное место для цветника. Какими проблемами может обернуться рядовой заказ, и как отстаивать в таких случаях права рассказали 26 мая в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.
Известно, что в день подписания договора заказчица отдала задаток — десять тысяч рублей. Позже мастер сообщил, что все готово, женщина приехала на кладбище и растерялась. Цвет у памятника оказался совсем не тот, который она обговаривала. И конструкцию смонтировали не на могиле, как было условлено, а почему-то в углу оградки.
Предприниматель на жалобу не отреагировал. Расторгать договор женщина не стала: в первую очередь, для нее было важно, чтобы работу просто доделали. Затем она пришла за помощью в Роспотребнадзор, чтобы устранить то, что было сделано не так. Специалисты бесплатно проконсультировали ее и помогли составить иск в суд.
Судья встал на сторону истицы. Предпринимателя обязали исправить все недостатки. А заказчицу — доплатить оставшиеся 12 500 рублей. Кроме того, с мастера взыскали в пользу женщины более 22 тысяч: из них почти десять тысяч неустойки, пять тысяч за моральный вред и семь с половиной тысяч штрафа.