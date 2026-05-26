Скрытая ниша: поиски Усольцевых привели к загадочному объекту

Спустя месяцы тишины в деле о пропаже семьи Усольцевых наступил переломный момент. Как только сибирская зима начала отступать, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и краевые спасатели возобновили активную фазу операции. В глухой район близ поселка Кутурчин, где 28 сентября 2025 года бесследно исчезли 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их маленькая дочь Арина, стянули современную технику. Вот только опрошенные aif.ru эксперты предупреждают: найти кого-либо и установить причину трагедии будет архисложно. Природа сделала всё, чтобы замести следы.
Небесный патруль: дроны и нейросети против белого безмолвия.
Пока волонтеры и следователи только готовятся к масштабным наземным выходам, главную скрипку в поисках сейчас играет авиация, а точнее — беспилотники. Как рассказала aif.ru представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду, техника работает без остановки, вгрызаясь в тайгу с неба.
За двое суток автономная группа, в составе которой координатор, связист, оператор БПЛА, аналитик и картограф, совершила технологический прорыв. Общий трек полетов составил порядка 337 километров, а камеры дронов сделали 13 533 фотоснимка.
«Отрабатываем приоритетные направления — те, которые мы не могли обследовать зимой из-за большого количества снега, — пояснила Чооду. — Покрытие довольно плотное, но возможно оно только при наличии такой техники, как у нас».
Весь этот колоссальный массив данных не ляжет мертвым грузом. Отснятые материалы передадут на анализ нейросети, которая способна заметить малейшие аномалии в лесном рельефе. Поисковики не теряют надежды зацепиться за любую деталь, которую мог пропустить человеческий глаз. Группа отработала на месте трое суток, собрав максимум информации перед возвращением.
«Ловушка из рельефа»: почему снег может скрыть правду навсегда.
Несмотря на титаническую работу с дронами, надежды на счастливый исход тают вместе со снегом. Красноярский гид Алексей Исиченко в беседе с aif.ru вынес суровый вердикт: вероятность обнаружить Усольцевых в ходе новых поисков крайне мала. Причина не только в восьми месяцах ожидания, но и в убийственном ландшафте.
«Шансы минимальные, очень сложно будет. Если только повезёт, — отрезвляет эксперт. — Территория там слишком большая, и это не равнина: сплошные подъёмы и спуски, овраги, разломы, постоянные перепады высоты. Даже если знать направление, проверить каждый метр практически нереально».
Но главный враг поисковиков сейчас — минувшая зима. Рельеф за это время мог измениться до неузнаваемости. Талые воды, оседание сугробов и лесная гниль сделали свое черное дело. Исиченко допускает, что тела погибших (если официальная версия о несчастном случае верна) могло серьезно завалить или сместить. Упавшие деревья, ветки и небольшие оползни превратили тайгу в естественный склеп, где все объекты скрыты под толстым слоем мусора.
В ожидании июня: сроки названы, но снег еще держит оборону.
Те, кто надеется на скорейшую развязку и массовый выход волонтеров, вынуждены запастись терпением. По словам того же Исиченко, весна в этом году обманчива. Несмотря на календарь, полноценные поиски пешими группами начнутся не раньше середины первого летнего месяца.
«Мы находимся в 200 километрах оттуда, но могу точно сказать: снега там ещё полно. Этот год вообще снежный. Обычно всё сходит только к середине июня, да и то на возвышенностях снег лежит местами еще долго. Реальный поиск можно будет начинать уже в июне, ближе к середине», — объяснил проводник.
В отряде «ЛизаАлерт» также подтверждают, что торопиться нельзя. Решение о начале масштабных поисков с привлечением большого количества добровольцев будет принято только после стабилизации погодной обстановки и анализа данных с автономных разведгрупп. Пока же местами снег остается довольно глубоким, превращая спасательную операцию в борьбу не столько со временем, сколько с климатом.
Напомним, семья Усольцевых пропала при загадочных обстоятельствах, отправившись в небольшое путешествие к горе Буратинка. Их автомобиль остался на окраине поселка. За время поисков выдвигались самые разные версии — от нападения диких зверей до тайного бегства за границу, однако следствие по-прежнему придерживается основной: семья стала жертвой несчастного случая в дикой природе.