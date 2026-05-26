Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у побережья Камчатки

У юго-восточного побережья Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Данные об этом были представлены в понедельник, 25 мая, на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
Подземный толчок зарегистрирован в 23:31 по местному времени (02:31 мск). Очаг залегал на глубине 53 километров.
— Магнитуда (Ml): 5,1, — говорится на сайте.
20 апреля в Японии произошло землетрясение. Его магнитуда составила 7,4. В посольстве России заявили, что обращений от россиян после инцидента в Японии не поступало.
В пресс-службе Национального метеорологического управления сообщили, что угрозу цунами высотой до трех метров объявили в стране после подземных толчков. Сигнал тревоги назначили для северо-восточных префектур Иватэ, Аомори, Мияги, а также юга Хоккайдо.
13 апреля мощное землетрясение произошло на Курильских островах, сообщило руководство сейсмостанции «Южно-Сахалинск». Специалисты зафиксировали подземные толчки у побережья северной группы островов. По магнитуде землетрясение достигло отметки 4,8. Эпицентр находился на острове Парамушир, в 128 километрах южнее города Северо-Курильска. Очаг залегал на глубине 51 километра.