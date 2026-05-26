Двое госпитализированы: крупное ДТП произошло в центре Актобе

На центральном проспекте города столкнулись три автомобиля: Mercedes, Lada и Toyota. Первые две машины превратились в груду искореженного металла.
В результате аварии пострадали двое водителей. Их госпитализировали с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и переломами. Одного из пострадавших экстренно прооперировали. Состояние обоих пациентов стабильное, они в сознании.
Полиция устанавливает все подробности происшествия. «Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП,» — заявили в ДП региона. Департамент полиции призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость, держать дистанцию и быть внимательными за рулем, особенно в местах интенсивного движения.