Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое госпитализированы: крупное ДТП произошло в центре Актобе

Крупная авария произошла на центральном проспекте в Актобе — два человека пострадали в столкновении трех авто, передает телеканал «Астана».

Источник: Nur.kz

На центральном проспекте города столкнулись три автомобиля: Mercedes, Lada и Toyota. Первые две машины превратились в груду искореженного металла.

В результате аварии пострадали двое водителей. Их госпитализировали с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и переломами. Одного из пострадавших экстренно прооперировали. Состояние обоих пациентов стабильное, они в сознании.

Полиция устанавливает все подробности происшествия. «Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП,» — заявили в ДП региона. Департамент полиции призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость, держать дистанцию и быть внимательными за рулем, особенно в местах интенсивного движения.