Во Владивостоке после наезда электросамоката госпитализировали мальчика

Госавтоинспекция Владивостока ищет водителя электросамоката, который сбил 11-летнего мальчика у дома № 100 на проспекте Красного Знамени. Ребёнка госпитализировали, сообщила пресс-служба полиции Приморского края.
По предварительным данным, дорожный инцидент произошёл 25 мая около 08:15. Неизвестный ехал по дворовой территории со стороны улицы Шилкинской в направлении улицы Толстого и наехал на пешехода, который двигался в том же направлении.
По факту происшествия оформили материал по ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ. Сотрудники устанавливают личность водителя, покинувшего место наезда.