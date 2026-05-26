Эксперт Демянчук: вулкан Шивелуч на Камчатке извергается по типичному сценарию

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мая. /ТАСС/. Вулкан Шивелуч на Камчатке извергается по типичному сценарию. Об этом ТАСС сообщил руководитель вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук.
«Шивелуч продолжает “работать”, пепловые выбросы происходят практически ежедневно, но можно сказать, что извержение идет по типичному для этого вулкана сценарию. Интересно, что новый лавовый купол, который начал интенсивно формироваться на западном склоне вулкана Шивелуч в конце 2025 года, по высоте уже превысил Молодой Шивелуч на 60−70 метров», — рассказал ученый.
По его словам, утром 26 мая исполин выбросил пепел на высоту до шести километров, однако, эту активность фиксируют только приборы — вулкан закрыт от визуального наблюдения.
Шивелуч — действующий вулкан на Камчатке, его возраст — 60−70 тыс. лет. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.