Трое мужчин на Камчатке получили сроки за нелегальные игровые клубы

Три человека на Камчатке осуждены за создание сети нелегальных игорных заведений в регионе. Преступный доход от деятельности незаконных игровых клубов составил порядка 162 миллионов рублей. Об этом во вторник, 26 мая, сообщили ТАСС в УФСБ России по региону.
По версии следствия, в январе 2023 года фигуранты создали три незаконных игровых клуба в городах Елизово и Петропавловск-Камчатский. В феврале 2024 года их деятельность была пресечена в ходе совместной спецоперации силовиков. Изъяты игровые комплексы, компьютеры, документация, наличные и травматическое оружие.
Ранее судимый лидер преступной группы приговорен к 13 годам колонии строгого режима, штрафу 300 тысяч рублей и ограничению свободы на один год. Его сообщник — к 4,5 годам колонии строгого режима, штрафу 200 тысяч рублей и ограничению свободы на один год. Оператор игрового клуба получил пять месяцев принудительных работ со штрафом 100 тысяч рублей. Суд постановил конфисковать преступный доход, говорится в сообщении.
