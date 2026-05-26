Трое мужчин на Камчатке получили сроки за нелегальные игровые клубы

Ранее судимый лидер преступной группы приговорен к 13 годам колонии строгого режима, штрафу 300 тысяч рублей и ограничению свободы на один год. Его сообщник — к 4,5 годам колонии строгого режима, штрафу 200 тысяч рублей и ограничению свободы на один год. Оператор игрового клуба получил пять месяцев принудительных работ со штрафом 100 тысяч рублей. Суд постановил конфисковать преступный доход, говорится в сообщении.