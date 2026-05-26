В Перми произошёл пожар в здании больницы

Пожар в здании больницы произошёл в Перми вечером 25 мая.
В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали, что сообщение о возгорании в здании на улице Победы поступило 25 мая в 18.46. На место выехали пожарные: работали 61 человек и 16 единиц техники.
Когда первое подразделение прибыло на место выяснилось, что в здании больницы горит медицинская кушетка. Открытое горение ликвидировали в 19.04. Погибших и пострадавших нет. По предварительной информации, площадь пожара составила полтора квадратных метра. Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверку и выясняют причину возгорания.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше