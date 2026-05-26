В Нью-Йорке крокодил набросился на смотрителя зоопарка

В зоопарке Бронкса в Нью-Йорке произошел инцидент, в результате которого пострадал сотрудник. Крокодил напал на работника, случайно упавшего в вольер, пишет New York Post.
Мужчина поскользнулся и упал в вольер, на что незамедлительно отреагировала одна из рептилий, схватив его за левую руку. Пострадавший был госпитализирован, ему оказали необходимую медицинскую помощь.
По данным зоопарка, нападение совершил гавиаловый крокодил, испытывавший чувство голода. Несмотря на то, что представители этого вида обычно не представляют опасности для человека из-за специфического строения морды, за последние два десятилетия зафиксированы три случая смертельных нападений этих крокодилов на людей.
