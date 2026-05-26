Жительница Красноярска не знала, что игла воткнулась в стопу до прихода к врачам

В Красноярской краевой больнице извлекли из стопы пациентки иглу.

Источник: Комсомольская правда

В приемное отделение Красноярской краевой клинической больницы пришла женщина с жалобой на отек правой стопы. Ее удивило, что рентген показал инородное тело, которое оказалось обломком швейной иглы. Об этом случае рассказали в больнице 25 мая.

Пациентка вспомнила, что за несколько дней до этого почувствовала легкий укол, когда ходила дома босиком. Она решила, что наступила на крошку, но неприятное ощущение в ноге осталось. Оно не помешало женщине жить обычной жизнью: заниматься боксом, подниматься по лестнице (эквивалент 200 этажей), примерять обувь. Вскоре стопа распухла и пришлось обратиться к врачу.

Дежурный хирург Роман Егоров успешно удалил фрагмент иглы. Операция прошла без осложнений, и пациентку уже выписали. Врач объяснил, что игла в подобных случаях может перемещаться вглубь из-за сокращения мышц, особенно при нагрузках, и добраться до сухожилий, сосудов или костей. К тому же нестерильный предмет способен занести столбняк или вызвать нагноение. Если тянуть с удалением, можно получить абсцесс. Хирург посоветовал при любом подозрении на инородное тело делать рентген в двух проекциях и ни в коем случае не нагружать ногу до обследования. А еще — проверить, когда была сделана последняя прививка от столбняка: ее надо повторять каждые десять лет.