Легковушка сгорела после удара с двумя грузовиками под Новосибирском

На трассе Р-255 организована доследственная проверка по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло утром 26 мая. Авария с участием легкового и двух грузовых автомобилей привела к возгоранию транспортных средств и гибели человека.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Марк 2», двигавшийся в сторону города Кемерово, по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с грузовым автомобилем «Донг Фэнг». От сильного удара легковушку отбросило под другой грузовой автомобиль, который двигался в попутном направлении с первым тягачом.
В результате последовавшего столкновения оба автомобиля — легковой и один из грузовых — загорелись. Водитель «Тойоты» погиб на месте происшествия. Сотрудники полиции отмечают, что на легковом автомобиле отсутствовали государственные регистрационные знаки.
Из-за аварии на трассе Р-255 организовано реверсивное движение.