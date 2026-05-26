Тело маленького казахстанца нашли в реке

По предварительным данным, признаков насильственной смерти не выявлено. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Пресс-служба департамента полиции области Жетысу выражает соболезнования родным и близким погибшего ребенка.
«Уважаемые родители, просим вас уделять особое внимание безопасности детей и не оставлять несовершеннолетних без присмотра. Внимание и забота взрослых помогают предотвратить трагедии», — обратились к жителям региона полицейские.
Также тело пропавшего мужчины нашли в озере в Алматинской области. 25-летнего Ерзата Егинбая обнаружили спустя четыре дня поисков вблизи села Исаево.