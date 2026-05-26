Во Владивостоке на улице Карбышева соседи жалуются на буйных жильцов

В полиции напоминают: если в отношении вас совершаются противоправные действия или вы стали очевидцем преступления либо правонарушения, нужно незамедлительно обращаться в органы внутренних дел. Сделать это можно по телефонам 02, 102 или по единому номеру экстренных служб 112. Также можно воспользоваться номерами дежурных частей территориальных органов внутренних дел Приморского края, которые опубликованы на официальном сайте управления МВД, или подать обращение в электронном виде через сайт.