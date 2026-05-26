Двое детей погибли при пожаре в заброшенном здании на Алтае

В селе Поспелиха Алтайского края в результате пожара в заброшенном здании погибли двое несовершеннолетних. По факту возбуждено уголовное производство, сообщает пресс-служба регионального СК России.
По информации ведомства, пожар произошел вечером 25 мая в надворных постройках заброшенного дома. После ликвидации возгорания на месте были найдены тела мальчиков 12 и 13 лет.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».
В настоящее время сотрудники СК проводят мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств инцидента. Прокуратура Алтайского края также инициировала проверку по данному факту.
