В Ангарске женщина уснула с сигаретой и едва не погибла на пожаре

IrkutskMedia, 26 мая. В Ангарске ночью 25 мая в квартире многоэтажного дома произошёл пожар, в результате которого пострадала женщина 1970 года рождения. Сообщение о задымлении поступило на номер 112 в 23.05 из дома в 85-м квартале города, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Прибывшие пожарные обнаружили дым, и звеном газодымозащитной службы была вскрыта входная дверь квартиры на пятом этаже. Внутри находилась спящая женщина в комнате с горящими вещами, её эвакуировали и передали медикам скорой помощи.
Очаг возгорания был ликвидирован на площади около 1 кв. метра силами 13 сотрудников МЧС и четырёх единиц техники. По данным дознавателей ведомства, причиной происшествия стала непотушенная сигарета — пострадавшая уснула с непотушенной сигаретой, в результате чего окурок упал на вещи и начал тлеть.
Напомним, Иркутский институт редких металлов и алмазов после пожара, произошедшего 23 мая на территории предприятия, возобновил работу в штатном режиме. По информации пресс-службы института, возгорание удалось оперативно локализовать и ликвидировать без серьезных последствий для производственных и научных процессов.