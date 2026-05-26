В Ангарске женщина уснула с сигаретой и едва не погибла на пожаре

Возгорание произошло в квартире многоэтажного дома в 85 квартале города.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 26 мая. В Ангарске ночью 25 мая в квартире многоэтажного дома произошёл пожар, в результате которого пострадала женщина 1970 года рождения. Сообщение о задымлении поступило на номер 112 в 23.05 из дома в 85-м квартале города, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Прибывшие пожарные обнаружили дым, и звеном газодымозащитной службы была вскрыта входная дверь квартиры на пятом этаже. Внутри находилась спящая женщина в комнате с горящими вещами, её эвакуировали и передали медикам скорой помощи.

Очаг возгорания был ликвидирован на площади около 1 кв. метра силами 13 сотрудников МЧС и четырёх единиц техники. По данным дознавателей ведомства, причиной происшествия стала непотушенная сигарета — пострадавшая уснула с непотушенной сигаретой, в результате чего окурок упал на вещи и начал тлеть.

Напомним, Иркутский институт редких металлов и алмазов после пожара, произошедшего 23 мая на территории предприятия, возобновил работу в штатном режиме. По информации пресс-службы института, возгорание удалось оперативно локализовать и ликвидировать без серьезных последствий для производственных и научных процессов.

