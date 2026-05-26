Двое детей погибли при пожаре в сарае в Алтайском крае

В районном центре Поспелиха Алтайского края произошел пожар в неэксплуатируемом сарае. На месте происшествия обнаружены двое погибших детей 12 и 13 лет. Об этом во вторник, 26 мая, сообщили в пресс-службе МЧС региона.

По предварительной информации, подростки часто проводили свободное время в заброшенной постройке. Пожар был ликвидирован на площади порядка 80 квадратных метров. В тушении участвовали шесть пожарных на трех автоцистернах.

Обстоятельства случившегося выясняют дознаватели и специалисты пожарной лаборатории, проводятся оперативно-следственные мероприятия, организована работа психологов.

Спасатели призвали родителей провести с детьми беседы о правилах безопасного поведения и напомнили, что за безопасность детей всегда отвечают взрослые, говорится в сообщении.

Ранее два человека погибли при пожаре в жилом доме на улице Калинина в Лобне. Возгорание произошло после того, как в одной из квартир взорвался газ. В результате произошедшего также пострадали две девочки. Их доставили в больницу.

