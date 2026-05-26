МВД обратилось к казахстанцам из-за ситуации с крадеными телефонами

В Казахстане снижается количество краж мобильных телефонов и карманных краж. По данным МВД, с начала года число краж сотовых устройств сократилось на 40%, передает Polisia.kz.
Полицейскими раскрыто более 900 таких преступлений. Похищенные телефоны возвращены владельцам. К ответственности привлечены свыше 700 человек.
Также ликвидированы 12 преступных групп, занимавшихся кражами мобильников. Особое внимание уделяется местам сбыта краденой техники.
Так, в Алматы задержан ранее судимый мужчина. У него изъяли более 30 похищенных телефонов.
МВД напоминает: покупка и перепродажа краденого имущества являются уголовно наказуемыми.
Полицейские призывают граждан быть бдительными и внимательно следить за личными вещами в общественных местах и транспорте.
Закон и порядок начинаются с личной ответственности каждого.