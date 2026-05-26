Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД обратилось к казахстанцам из-за ситуации с крадеными телефонами

В МВД обратились к казахстанцам с напоминаем о том, что покупка и перепродажа краденых телефонов является преступлением, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Nur.kz

В Казахстане снижается количество краж мобильных телефонов и карманных краж. По данным МВД, с начала года число краж сотовых устройств сократилось на 40%, передает Polisia.kz.

Полицейскими раскрыто более 900 таких преступлений. Похищенные телефоны возвращены владельцам. К ответственности привлечены свыше 700 человек.

Также ликвидированы 12 преступных групп, занимавшихся кражами мобильников. Особое внимание уделяется местам сбыта краденой техники.

Так, в Алматы задержан ранее судимый мужчина. У него изъяли более 30 похищенных телефонов.

МВД напоминает: покупка и перепродажа краденого имущества являются уголовно наказуемыми.

Полицейские призывают граждан быть бдительными и внимательно следить за личными вещами в общественных местах и транспорте.

Закон и порядок начинаются с личной ответственности каждого.