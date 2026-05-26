Суд в Хабаровске взыскал 113 млн рублей за вывоз бивней мамонта за границу

С декабря 2021 года по декабрь 2022 года осужденные соучастники организовали незаконный вывоз из России в Китай и Нидерланды 16 тонн бивней мамонта и их фрагментов. Имея лицензию на сбор палеонтологических материалов на Чукотке, они фактически приобретали бивни без правоустанавливающих документов у частных искателей в Якутии. Для получения разрешений на перемещение представляющих культурную ценность предметов через границу они предоставляли в уполномоченный орган подложные документы, в которых подтверждалась законность происхождения товара.