Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Хабаровске взыскал 113 млн рублей за вывоз бивней мамонта за границу

Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес решение о взыскании рыночной стоимости вывезенных за границу бивней мамонта с ранее осужденных за это преступление, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура (ДВТП). По иску прокурора, 40-летний хабаровчанин и 42-летний житель Уссурийска должны заплатить государству 113 млн руб.

Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес решение о взыскании рыночной стоимости вывезенных за границу бивней мамонта с ранее осужденных за это преступление, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура (ДВТП). По иску прокурора, 40-летний хабаровчанин и 42-летний житель Уссурийска должны заплатить государству 113 млн руб.

С декабря 2021 года по декабрь 2022 года осужденные соучастники организовали незаконный вывоз из России в Китай и Нидерланды 16 тонн бивней мамонта и их фрагментов. Имея лицензию на сбор палеонтологических материалов на Чукотке, они фактически приобретали бивни без правоустанавливающих документов у частных искателей в Якутии. Для получения разрешений на перемещение представляющих культурную ценность предметов через границу они предоставляли в уполномоченный орган подложные документы, в которых подтверждалась законность происхождения товара.

В марте 2025 года Индустриальный районный суд Хабаровска приговорил их за контрабанду культурных ценностей в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 226.1 УК РФ) к семи годам и семи годам и трем месяцам условно.