Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили обращение президенту России Владимиру Путину, выразив соболезнования в связи с гибелью людей при атаке на учебное заведение в Старобельске. В послании подчеркивается сочувствие семьям погибших и солидарность с российской стороной.
В тексте обращения никарагуанские лидеры резко осудили произошедшее, назвав его преступлением против мирных граждан, включая студентов и преподавателей. Они также охарактеризовали действия, приведшие к трагедии, как недопустимые и направленные против человечности.
Кроме того, в заявлении выражена поддержка пострадавшим и надежда на торжество справедливости. Авторы послания подчеркнули, что подобные акты насилия несут разрушение и должны получать однозначную международную оценку.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что европейские спонсоры Киева должны понести ответственность за террористический удар по колледжу в Старобельске.