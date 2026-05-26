Никарагуа выразила соболезнования Путину в связи с трагедией в Старобельске

Сопрезиденты Никарагуа выразили соболезнования Путину в связи с гибелью людей в результате атаки ВСУ на колледж в ЛНР.

Источник: Аргументы и факты

Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили обращение президенту России Владимиру Путину, выразив соболезнования в связи с гибелью людей при атаке на учебное заведение в Старобельске. В послании подчеркивается сочувствие семьям погибших и солидарность с российской стороной.

В тексте обращения никарагуанские лидеры резко осудили произошедшее, назвав его преступлением против мирных граждан, включая студентов и преподавателей. Они также охарактеризовали действия, приведшие к трагедии, как недопустимые и направленные против человечности.

Кроме того, в заявлении выражена поддержка пострадавшим и надежда на торжество справедливости. Авторы послания подчеркнули, что подобные акты насилия несут разрушение и должны получать однозначную международную оценку.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что европейские спонсоры Киева должны понести ответственность за террористический удар по колледжу в Старобельске.

