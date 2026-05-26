В Фаниполе мужчина украл собаку породы русская гончая и перекрасил ее в черный цвет, чтобы пса не узнал хозяин

В Фаниполе мужчина украл собаку породы русская гончая и перекрасил ее в черный цвет, чтобы пса не узнали. Об этом сообщает телеграм-канал DZR.BY.
История закрутилась в феврале 2026-го в Фаниполе, что под Минском. 48-летний злоумышленник забрался в закрытый вольер у многоэтажного дома. Оттуда он украл породистую собаку породы русская гончая (как позже выяснится, животное стоило 600 белорусских рублей).
Совершив преступление, с псом мужчина решил не расставаться и даже гулял с ним по городу. Вот только переживал: хозяин может узнать свою собаку. Тогда похититель нашел экстравагантный выход: он решил покрасить животное, чей окрас — чепрачный (то есть с темным «седлом» на спине).
Но маскировка не помогла. Милиционеры изобличили похитителя и вернули животное хозяину. А вот жителя Фаниполя ждало наказание. Суд Дзержинского района приговорил мужчину к 1,6 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. И к принудительному лечению от хронического алкоголизма.
