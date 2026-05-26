Пилота рухнувшего самолета доставили в реанимацию Красноярска

Стало известно о состоянии пострадавших при жесткой посадке «Аэропракта-22».

В Красноярске медики поместили в реанимацию одного из пилотов, пострадавших при крушении легкомоторного самолета в Богучанском округе.

«Пострадавшие госпитализированы санавиацией в Краевую больницу. Один в тяжелом состоянии в реанимации на ИВЛ, другой в состоянии средней тяжести», — рассказали krsk.aif.ru в минздраве Красноярского края.

Авиационный инцидент произошел 25 мая вблизи поселка Осиновый Мыс. Легкомоторный самолет «Аэропракт-22» авиакомпании «Аэропром» совершил жесткую посадку во время планового патрулирования лесов. На борту находились два человека — пилот и летчик-наблюдатель краевого Лесопожарного центра.

Следователи Восточного МСУТ СК России возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Правоохранители рассматривают две основные версии случившегося: техническую неисправность судна и нарушение правил пилотирования. Специалисты устанавливают размер причиненного ущерба, Западно-Сибирская транспортная прокуратура также проводит собственную проверку обстоятельств происшествия.