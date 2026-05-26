Женщина, трое ее детей и подруга с сыном сгорели при пожаре в частном доме

В селе Юрьевка Омской области при пожаре в частном доме погибли шесть человек. Четверо из них — дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный СУ СК.
По данным следствия, трагедия произошла в частном домовладении. Тела погибших обнаружены после ликвидации возгорания.
«Во время пожара погибли 25-летняя хозяйка домостроения, ее годовалый сын и две дочери 2 и 5 лет, а также 35-летняя подруга с 14-летним сыном», — сообщили в региональном следственном комитете.
Причины пожара устанавливаются. Следователи проводят проверку, назначены экспертизы.