Женщина, трое ее детей и подруга с сыном сгорели при пожаре в частном доме

В селе Юрьевка Омской области при пожаре в частном доме погибли шесть человек. Четверо из них — дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный СУ СК.

По данным следствия, трагедия произошла в частном домовладении. Тела погибших обнаружены после ликвидации возгорания.

«Во время пожара погибли 25-летняя хозяйка домостроения, ее годовалый сын и две дочери 2 и 5 лет, а также 35-летняя подруга с 14-летним сыном», — сообщили в региональном следственном комитете.

Причины пожара устанавливаются. Следователи проводят проверку, назначены экспертизы.