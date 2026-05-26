Шесть человек, в том числе четверо детей, погибли в пожаре в Омской области

В Омской области при пожаре в частном доме погибли шесть человек, включая четверых детей. Об этом во вторник, 26 мая, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
По данным следствия, трагедия произошла в селе Юрьевка. В результате возгорания погибли 25-летняя хозяйка дома, ее годовалый сын и дочери 2 и 5 лет, а также 35-летняя женщина и ее 14-летний сын.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Следователи проводят осмотр места пожара и опрашивают соседей для установления всех обстоятельств произошедшего.
— В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, проводится осмотр дома, допросы соседей, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин пожара. Кроме того, в ходе следствия будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики, — говорится в Telegram-канале СК.
