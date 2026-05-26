Семь человек погибли в результате атак ВСУ на ДНР

Семь человек, в том числе двое детей, погибли в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецкую Народную Республику (ДНР). Об этом в понедельник, 25 мая, сообщил глава региона Денис Пушилин.
По его словам, еще 15 человек, включая четырех детей, получили ранения. Им оказывают медицинскую помощь. Кроме того, под удар украинских войск попала инфраструктура города, уточнил глава ДНР.
— Повреждены четыре домостроения, четыре объекта гражданской инфраструктуры, спецтехника, автобус городского маршрута, три легковых автомобиля в городских округах Донецк, Макеевка, Горловка, Енакиево и Дебальцево, Старобешевском и Новоазовском муниципальных округах, — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
16 мая губернатор региона также сообщил, что из-за атак ВСУ на ДНР один ребенок погиб и еще десять мирных жителей пострадали.
22 апреля Пушилин сообщил, что в Селидово Красноармейского муниципального округа ДНР в результате сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на автомобиль погиб мужчина 1955 года рождения. Кроме того, в Ворошиловском районе Донецка после атаки ударного дрона женщина 1996 года рождения получила ранения средней степени тяжести.