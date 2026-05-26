Шесть человек погибли на пожаре в Омской области, включая четырех детей

На пожаре в Омской области погибли шесть человек, включая четырех детей. Об этом сообщили в региональном управлении СУ СК.
В ведомстве отметили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Отметим, ЧП произошло в селе Юрьевка. Следователи предположили, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.
«Точная причина случившегося будет установлена после проведения соответствующих экспертиз», — говорится в сообщении.
Ранее несовершеннолетний и пожилая женщина погибли при пожаре в частном жилом доме в Лобне. Сотрудники ГСУ СК России по Московской области расследуют дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.
В Назарове Красноярского края проводится проверка по факту гибели двух женщин при пожаре. Трагедия произошла ночью 14 мая 2026 года в доме по улице Кутузова. В нем проживали мужчина и женщина, их сын-подросток и пенсионерка.