В Братске суд взыскал с мошенника похищенные у пенсионерки деньги

IrkutskMedia, 26 мая. В Братске суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с местного жителя суммы неосновательного обогащения. Основанием для обращения в суд стала проверка, проведённая по заявлению жительницы города — пенсионерки, которая в октябре 2025 года перевела крупную сумму денег аферистам.
По информации пресс-службы прокуратуры Иркутской области, пенсионерке поступил телефонный звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками банка и убедили её перевести накопления на так называемый «безопасный счёт». Под влиянием злоумышленников женщина через банкомат отправила 718 тысяч рублей.
В результате расследования уголовного дела было установлено, что денежные средства поступили на банковский счёт, принадлежащий жителю Братска. Именно это позволило прокуратуре требовать возврата суммы как неосновательного обогащения, а также начисленных процентов за пользование чужими средствами.
В иске надзорное ведомство указало общую сумму требований более 745 тысяч рублей. Суд согласился с доводами и полностью удовлетворил заявленные требования. Контроль за исполнением судебного решения продолжит прокуратура.
Напомним, в Иркутской области за прошедшие выходные жители региона отдали мошенникам более 21 млн рублей. Жертвы лишились средств после звонков лжесотрудников организаций и после перехода по вредоносной ссылке.