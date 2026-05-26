Под Красноярском пьяный водитель перевернул машину — погибла подросток

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Боготола. Его подозревают в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлёкшее смерть человека. В результате ДТП погибла 16-летняя пассажирка. Об этом сообщили в краевом ГСУ СК России.
Как рассказали в ведомстве, ночью 25 мая водитель в состоянии алкогольного опьянения ехал из Боготола в сторону села Тюхтет, не справился с управлением, съехал с дороги на обочину, и автомобиль перевернулся.
В результате аварии 16-летняя пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения. Следователи устанавливают все обстоятельства.
