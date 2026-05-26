В Эхирит-Булагатском районе за прошедшие сутки ликвидировали два лесных пожара

IrkutskMedia, 26 мая. В Иркутской области за прошлые сутки устранили два лесных пожара. Все очаги находились в Эхирит-Булагатском районе.
Как рассказали в пресс-службе областного правительства, площадь поражения огнём составила 15,88 га. В тушении было задействовано 16 огнеборцев и шесть единиц спецтехники. В обоих случаях причиной распространения пламени стало неосторожное обращение с огнём.
На утро 26 мая в лесном фонде региона действующих пожаров не зафиксировано.
Сегодня в ежедневном патрулировании будут принимать участие 87 групп быстрого реагирования с численностью 192 человека.
Ранее агентство рассказывало, что в минувшие выходные сотрудники лесопожарной охраны ликвидировали 14 пожаров. Больше всего возгораний тушили 22 мая.