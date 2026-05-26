В Омской области возбудили дело после пожара с шестью погибшими

В Омской области следователи возбудили уголовное дело после пожара в частном доме в селе Юрьевка. В результате погибли шесть человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.
Погибшими оказались 25-летняя хозяйка дома, её годовалый сын и две дочери 2 и 5 лет, а также 35-летняя подруга женщины и её 14-летний сын.
Сейчас на месте работает следственная группа. Специалисты осматривают дом, допрашивают соседей и устанавливают причины возгорания. Также следователи дадут оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики.