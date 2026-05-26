В российском городе рыбак задел удочкой ЛЭП — током убило и его, и приятеля

В Омской области двое мужчин погибли от удара электрическим током во время рыбалки. Следственное управление СК РФ по региону проводит процессуальную проверку.
По предварительным данным, инцидент произошел на протоке Иртыша вблизи поселка Горячий Ключ. Как сообщает пресс-служба ведомства, 54-летний рыбак случайно задел телескопической удочкой высоковольтную линию электропередач. Удар током получил не только он сам, но и его 53-летний знакомый, находившийся рядом.
Оба мужчины были доставлены в больницу с ожогами. Через несколько дней они скончались. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.