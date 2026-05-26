В российском городе рыбак задел удочкой ЛЭП — током убило и его, и приятеля

По предварительным данным, инцидент произошел на протоке Иртыша вблизи поселка Горячий Ключ. Как сообщает пресс-служба ведомства, 54-летний рыбак случайно задел телескопической удочкой высоковольтную линию электропередач. Удар током получил не только он сам, но и его 53-летний знакомый, находившийся рядом.