Спасатели эвакуировали туристку со сломанной ногой с Торгашинской лестницы

Вечером 25 мая 47-летняя женщина спускалась по лестнице на Торгашинском хребте и повредила ногу. Травма оказалась серьезной. Идти дальше пострадавшая туристка не смогла и позвонила в экстренные службы.
Специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда быстро прибыли на место. Они уложили пострадавшую на специальные носилки и аккуратно вынесли ее с горной тропы.
Внизу женщину уже ждала бригада скорой помощи. Спасатели передали пострадавшую медикам. Те диагностировали перелом ноги.
В КГКУ «Спасатель» призвали жителей беречь себя, быть внимательными на туристических лестницах и тропах. Опасности могут подстерегать и на оборудованном маршруте.