Усольцевых не похищали: В поисках семьи появилась новая надежда, названо место

СК исключил похищение и побег из версий исчезновения Усольцевых в Красноярском крае. Об этом в ведомстве сообщили NGS24.RU.

Источник: "Российская газета"

«Проверялись многие версии в ходе расследования. Версия похищения не нашла подтверждения», — уточнили специалисты.

Однако правоохранители рассматривают другие варианты, связанные с криминалом.

Между тем стало известно, что обследованы две пещеры Кутурчинского Белогорья, где протяженность ходов достигает 70 метров, глубина около 30 метров. Люди там не обнаружены.

Однако в радиусе исчезновения семьи есть еще третья «сложная» пещера.

«Недалеко от места их исчезновения спасатели обнаружили пещеру, которая до сих пор не обследована», — передают красноярские журналисты.

Последние данные показали, что Усольцевы «не заблудились, они могли пойти по навигатору, который повел их в пропасть». Отмечается, что следователями получены спелеологические карты пещер Кутурчинского Белогорья. Работа ведется.

Напомним, супруги Ирина и Сергей Усольцевы и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года недалеко от Кутурчина. Они отправились в турпоход к горе Буратинка, и с тех пор не выходили на связь и о них ничего не известно.