В Красноярском крае остаются затопленными 58 огородов

На утро 26 мая в Красноярском крае остаются затопленными три дачи, 58 огородов и 10 участков автомобильных дорог. В МЧС сообщили, что ситуация остается на контроле спасателей и регионального правительства.
Круглосуточный мониторинг паводковой обстановки продолжается. Так, наблюдается выход воды на пойму на реках: Енисей (Игарка), Чулым (село Красный завод), Кеть (село Лосиноборское), Сым (поселок Сым).
За минувшие сутки в СНТ «Ветеран» Сосновоборского округа 82 участка освободились от воды.
Ранее мы писали, что в поселке Урал Рыбинского округа вспыхнула баня вместе с пристройками.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше