При пожаре на складе в Ставропольском крае погиб человек

В городе Михайловске в Ставропольском крае загорелось складское помещение. Погиб один человек, сообщило региональное МЧС.
Пожар был локализован на площади 1000 кв. м. После локализации возгорания было найдено тело погибшего. В тушении задействовали 36 человек и восемь единиц техники, передает ТАСС.
В МЧС добавили, что «ведутся следственные мероприятия». Что послужило причиной пожара, неизвестно.
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.