Мать удерживаемой в Мексике россиянки намерена объявить ее в розыск

Приемная мать россиянки Марина Романова сообщила, что планирует снова подать заявление о розыске дочери, которую удерживают в Мексике, так как после достижения ею совершеннолетия семья не знает, где она находится.
— Я ее в розыск опять буду ставить, потому что другого у меня выхода нет. Для меня ребенок — пропавший. Много бумаг, а ребенка нет. Физически ее нет, — сказала она.
Романова подчеркнула, что ей так и не предоставили возможности увидеть дочь, а человек, представленный ранее в суде по видеосвязи, по ее мнению, был подставным лицом.
Также женщина беспокоится, что после совершеннолетия мексиканские власти могут избежать ответственности за судьбу девушки. Она считает текущий этап «самым опасным», передает РИА Новости.
Ранее СМИ писали, что Романовой может угрожать продажа в рабство по достижении совершеннолетия. Мать россиянки считает, что к делу могут быть причастны преступные картели. Злоумышленники якобы хотят использовать девушку в преступных целях.
16 апреля МИД России вызвал посла Мексики Эдуардо Вильегаса Мехиаса для обсуждения инцидента. На тот момент Романова находилась в специализированном закрытом учреждении под надзором органов опеки Мексики. Москва настаивала на предоставлении российским консульским работникам возможности встретиться с девушкой.