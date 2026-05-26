Вылет самолета в Анталью задержали в аэропорту Нижнего Новгорода

Самолет до Антальи задержан в аэропорту Нижнего Новгорода 26 мая. Об этом стало известно из информации, которая появилась на онлайн-табло воздушной гавани.
Вылет рейса B767−300ER, принадлежащего компании Azur Air, изначально планировался на 06:00 с приземлением в Турцию в 10:50. Однако время отправления перенесли. Теперь ожидается, что воздушное судно покинет Нижний Новгород в 08:15 и прибудет в пункт назначения в 12:50.
Напомним, нижегородский аэропорт принимал и отправлял авиарейсы по согласованию с соответствующими органами с 23:48 25 мая. Ограничения действовали всю ночь и были сняты только в 05:42 26 мая.
