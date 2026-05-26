Тело умершего депутата могут эксгумировать в Актау

«Прежде всего, в связи с произошедшим выражаем соболезнования семье. К сожалению, такова, вероятно, была воля Аллаха. Как говорится, судьба. Если кратко объяснить ситуацию: пациент поступил к нам 4 апреля для проведения операции. Все проводилось с его согласия, были подписаны необходимые документы. После введения наркоза, когда я уже собирался начать операцию, я посмотрел на монитор. Давление показывало 210−220. При таком давлении проводить операцию нельзя — это опасно. Поэтому операция была остановлена. Так происходит с любым пациентом. Операция должна была быть по подтяжке шеи, удалению жира под подбородком и подтяжке мышц шеи. После этого мы начали бороться с высоким давлением пациента. Давали различные препараты, подняли его в реанимацию. В течение двух‑трех часов давление не снижалось. Тогда у нас появились подозрения на инсульт, потому что при таком длительном высоком давлении это возможно у любого тяжелого пациента. После этого сразу вызвали скорую помощь — 103. Бригада приехала и доставила пациента в областную больницу, в реанимационное отделение, в “красную зону”, для уточнения диагноза. После проведения МРТ был поставлен диагноз — инсульт головного мозга. То есть причиной стало высокое давление. После этого пациент находился в реанимации областной больницы, где проходил лечение около месяца. К сожалению, судьба распорядилась именно так», — говорит главный врач клиники «Касиет» Артур Тажиев.