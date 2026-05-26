Шоплифтера-рецидивиста задержали в Вадском округе

В Вадском округе находившийся в торговом зале магазина злоумышленник со стеллажа сложил в полиэтиленовый пакет товар, после чего без его оплаты скрылся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
Преступник украл 37 предметов бытовой химии на сумму более 14 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Неоднократно судимый мужчина задержан полицейскими. Он успел реализовать похищенное незнакомцу и потратить вырученную наличность.
Молодой человек причастен к совершению нескольких аналогичных преступлений в разных округах Нижегородской области.